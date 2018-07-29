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    «Милан» предложит контракт Конте

    Футбол Италии Серия A Милан Челси Трансферы Календарь Серии А
    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте в ближайшее время может возглавить «Милан», о чем сообщает Tuttosport.

    Антонио Конте
    Антонио Конте
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    По информации источника, «россонери» предложат 48-летнему итальянцу 3-летний контракт, а зарплата специалиста составит 6 миллионов евро в год.

    Ожидается, что стороны заключат соглашения после того, как Конте решит свой конфликт с «Челси». Итальянец собирается отсудить у «синих» компенсацию в размере 10 миллионов евро за расторжение соглашения.

    Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонский клуб становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок этой страны. Специалист также работал в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год, завоевав с туринским клубом 3 чемпионства в Серии А. 0

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