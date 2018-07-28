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    Гол Жиго принес «Спартаку» победу над «Оренбургом»

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата России по футболу сезона 2018/19.

    Самуэль Жиго
    Самуэль Жиго
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    Единственный мяч был забит уже на 4-й минуте. Спартаковцы быстро разыграли угловой, Комбаров пробил с дальней дистанции — Фролов отбил перед собой.

    Глушаков забросил мяч во вратарскую, но голкипер «Оренбурга» ошибся на выходе, и в результате французский защитник хозяев Самуэль Жиго поразил пустые ворота.

    В составе «Спартака» также дебютировал хавбек Александр Ташаев. С первых минут в составе красно-белых вышли 20-летние Александр Максименко и Александр Ломовицкий.

    Во втором туре «Спартак» ждёт гостевое дерби с «Локомотивом» (4 августа), «Оренбург» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» (5 августа).

    РПЛ. 1-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Оренбург» — 1:0 (1:0)
    Гол: Жиго, 4«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Ломовицкий (Ташаев, 72), Фернанду, Зобнин, Глушаков (Попов, 81), Промес (Тимофеев, 90+1), Зе Луиш«Оренбург»: Фролов, Бегич, Андреев, Ойеволе, Терехов, Чуканов (Кулишев, 57), Афонин, Сутормин, Попович, Чиркин (Маляров, 61), КозловПредупреждения: Фролов, 4. Ойеволе, 35. Терехов, 35
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