Гол Жиго принес «Спартаку» победу над «Оренбургом»

Московскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 1-го тура чемпионата России по футболу сезона 2018/19.

Единственный мяч был забит уже на 4-й минуте. Спартаковцы быстро разыграли угловой, Комбаров пробил с дальней дистанции — Фролов отбил перед собой.

Глушаков забросил мяч во вратарскую, но голкипер «Оренбурга» ошибся на выходе, и в результате французский защитник хозяев Самуэль Жиго поразил пустые ворота.

В составе «Спартака» также дебютировал хавбек Александр Ташаев. С первых минут в составе красно-белых вышли 20-летние Александр Максименко и Александр Ломовицкий.

Во втором туре «Спартак» ждёт гостевое дерби с «Локомотивом» (4 августа), «Оренбург» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» (5 августа).