«Ростов» и «Ахмат» огласили составы

Встреча состоится сегодня, 28 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан (капитан), Скопинцев, Калачёв, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.
Запасные: Песьяков, Гулиев, Зуев, Шомуродов, Салетрос, Мирзов, Логашов, Щадин.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Думбия, Швец, Сильва, Бериша, Роши, Садаев.
Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Гащенков, А. Кадыров, Х. Кадыров, Мбенг, Балай, Иванов, Бацуев, Митришев. 0