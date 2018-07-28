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    «Ростов» и «Ахмат» огласили составы

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    Тренерские штабы «Ростова» и «Ахмата» объявили составы на матч первого тура российской Премьер-Лиги.

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    Встреча состоится сегодня, 28 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

    «Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан (капитан), Скопинцев, Калачёв, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.

    Запасные: Песьяков, Гулиев, Зуев, Шомуродов, Салетрос, Мирзов, Логашов, Щадин.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Думбия, Швец, Сильва, Бериша, Роши, Садаев.

    Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Гащенков, А. Кадыров, Х. Кадыров, Мбенг, Балай, Иванов, Бацуев, Митришев. 0

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