«Ростов» в большинстве победил «Ахмат»

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
Уже на 25-й минуте грозненцы остались в меньшинстве. Семёнов прервал опасную атаку ростовчан, но уже за рамками правил.
Судья сначала показал ему желтую карточку, но после консультации с ассистентом решил, что это был фол последней надежд и поменял карточку на красную.
А в компенсированное к первому тайму время был забит единственный гол. Никто не мешал Паршивлюку исполнить зрячую передачу с правого края в штрафную, Бьорн Сигурдарсон набежал и ударом головой поразил ворота.
Во втором туре РПЛ «Ростов» на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Ахмат» дома встретится с «Енисеем». Оба матча состоятся 5 августа.
РПЛ. 1-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (1:0)
Гол: «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов, Гацкан, Калачев (Гулиев, 69), Юсупов, Скопинцев (Мирзов, 63), Сигурдарсон (Шомуродов, 74)«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Роши, Швец, Думбья, Исмаэл (Мусалов, 79), Бериша (Иванов, 82), Садаев (Плиев, 28)Удаление: Семенов, 25