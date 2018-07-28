«Ростов» в большинстве победил «Ахмат»

Грозненскийпотерпел гостевое поражение от(0:1) в матче 1-го тура чемпионата России.

Уже на 25-й минуте грозненцы остались в меньшинстве. Семёнов прервал опасную атаку ростовчан, но уже за рамками правил.

Судья сначала показал ему желтую карточку, но после консультации с ассистентом решил, что это был фол последней надежд и поменял карточку на красную.

А в компенсированное к первому тайму время был забит единственный гол. Никто не мешал Паршивлюку исполнить зрячую передачу с правого края в штрафную, Бьорн Сигурдарсон набежал и ударом головой поразил ворота.

Во втором туре РПЛ «Ростов» на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Ахмат» дома встретится с «Енисеем». Оба матча состоятся 5 августа.