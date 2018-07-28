ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАТактическая победа Гончаренко. ЦСКА завоевал первый трофей сезона
  • 23:27
    • «Ростов» в большинстве победил «Ахмат»
  • 23:13
    • «Челси» взял верх над «Интером» в серии пенальти
  • 22:18
    • «Ювентус» по пенальти победил «Бенфику» в матче МКЧ
  • 22:00
    • Фанаты «Спартака» выступили против введения Fan ID в РПЛ
  • 20:49
    • Гол Жиго принес «Спартаку» победу над «Оренбургом»
    Все новости спорта

    «Ростов» в большинстве победил «Ахмат»

    РФПЛ Футбол России Ахмат Ростов Календарь РФПЛ
    Грозненский «Ахмат» потерпел гостевое поражение от «Ростова» (0:1) в матче 1-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Уже на 25-й минуте грозненцы остались в меньшинстве. Семёнов прервал опасную атаку ростовчан, но уже за рамками правил.

    Судья сначала показал ему желтую карточку, но после консультации с ассистентом решил, что это был фол последней надежд и поменял карточку на красную.

    А в компенсированное к первому тайму время был забит единственный гол. Никто не мешал Паршивлюку исполнить зрячую передачу с правого края в штрафную, Бьорн Сигурдарсон набежал и ударом головой поразил ворота.

    Во втором туре РПЛ «Ростов» на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Ахмат» дома встретится с «Енисеем». Оба матча состоятся 5 августа.

    РПЛ. 1-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (1:0)
    Гол: «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов, Гацкан, Калачев (Гулиев, 69), Юсупов, Скопинцев (Мирзов, 63), Сигурдарсон (Шомуродов, 74)«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Роши, Швец, Думбья, Исмаэл (Мусалов, 79), Бериша (Иванов, 82), Садаев (Плиев, 28)Удаление: Семенов, 25
    Сигурдарсон, 45+1 0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Десять вингеров для клубов АПЛ. Среди них есть представитель «Спартака»
  • Вчера в 12:05
    •
  • Прогноз
  • «Енисей» — «Зенит»
  • 1.80
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Действительно ли возможности «МЮ» недооценивают?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • «Бавария» разберется с молодежью Гвардиолы
  • «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1,98
    •
  • Каким получится старт «Барселоны» в США?
  • «Барселона» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мохамед Салах сравнял счет в матче Футбол Репетиция борьбы за чемпионство. «Ливерпуль» огорчил ГвардиолуСМИ — о победе «красных» над «Манчестер Сити» 26/07/2018 в 20:010
  • 17:53
    • РФС открыл дело против болельщиков «Локомотива»
  • 17:35
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
  • 16:36
    • «Арсенал» разгромил «Пари Сен-Жермен» на Международном кубке чемпионов
    Александр Головин Футбол Головин выбрал правильных русскихПереход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в «Монако» — в нашем обзоре прессы 26/07/2018 в 11:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Урала» и «Спартака»
  • 2.93
    •
  • 22:58
    • Ташаев: Аплодисменты болельщиков «Спартака» вселили в меня уверенность
  • 22:41
    • Максименко: Готов стать первым номером «Спартака», но решение за Каррерой
  • 22:13
    • Чебан: Надо разъяснить фанатам все про Fan-Id, они нас поддержат
    Голов в новом сезоне мы тоже ждем побольше Футбол Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛДелимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2018/19 26/07/2018 в 03:310
  • 15:22
    • Потапова — первая финалистка Moscow River Cup
  • 14:34
    • Черчесов получил орден Александра Невского
  • 14:20
    • СМИ: «Реал» отказался от приобретения от Азара
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие