ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАТактическая победа Гончаренко. ЦСКА завоевал первый трофей сезона
  • 23:27
    • «Ростов» в большинстве победил «Ахмат»
  • 23:13
    • «Челси» взял верх над «Интером» в серии пенальти
  • 22:18
    • «Ювентус» по пенальти победил «Бенфику» в матче МКЧ
  • 22:00
    • Фанаты «Спартака» выступили против введения Fan ID в РПЛ
  • 20:49
    • Гол Жиго принес «Спартаку» победу над «Оренбургом»
    Все новости спорта

    Максименко: Готов стать первым номером «Спартака», но решение за Каррерой

    Спартак РФПЛ Футбол России Оренбург Календарь РФПЛ
    20-летний вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о дебюте в РПЛ в матче против «Оренбурга» (1:0).

    Александр Максименко
    Александр Максименко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мандража у меня не было, все спокойно. Мы всю неделю готовились вместе, я уже знал, как действовать. Главный тренер показывал все на тренировках.

    Самуэль Жиго — очень опытный защитник. С ним комфортно играть, он очень спокоен. Подсказываем друг другу.

    Да, морально уже готов к тому, чтобы стать первым номером "Спартака". Но решение — за главным тренером.

    Пока Каррера ничего не сказал, мы обсудим все завтра, на тренировке.

    Погода не усложнила жизнь, наоборот было приятно играть. Прохладненько, не душно. Вратари не любят дождь и скользкий мяч? Да не сказал бы!

    Для команды это хорошо, мяч быстро ходит. А мы, вратари, подстроимся», — приводит слова голкипера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Десять вингеров для клубов АПЛ. Среди них есть представитель «Спартака»
  • Вчера в 12:05
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Нижний Новгород»
  • 1.70
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Действительно ли возможности «МЮ» недооценивают?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • «Бавария» разберется с молодежью Гвардиолы
  • «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1,98
    •
  • Каким получится старт «Барселоны» в США?
  • «Барселона» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мохамед Салах сравнял счет в матче Футбол Репетиция борьбы за чемпионство. «Ливерпуль» огорчил ГвардиолуСМИ — о победе «красных» над «Манчестер Сити» 26/07/2018 в 20:010
  • 17:53
    • РФС открыл дело против болельщиков «Локомотива»
  • 17:35
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
  • 16:36
    • «Арсенал» разгромил «Пари Сен-Жермен» на Международном кубке чемпионов
    Александр Головин Футбол Головин выбрал правильных русскихПереход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в «Монако» — в нашем обзоре прессы 26/07/2018 в 11:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Урала» и «Спартака»
  • 2.93
    •
  • 22:58
    • Ташаев: Аплодисменты болельщиков «Спартака» вселили в меня уверенность
  • 22:41
    • Максименко: Готов стать первым номером «Спартака», но решение за Каррерой
  • 22:13
    • Чебан: Надо разъяснить фанатам все про Fan-Id, они нас поддержат
    Голов в новом сезоне мы тоже ждем побольше Футбол Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛДелимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2018/19 26/07/2018 в 03:310
  • 15:22
    • Потапова — первая финалистка Moscow River Cup
  • 14:34
    • Черчесов получил орден Александра Невского
  • 14:20
    • СМИ: «Реал» отказался от приобретения от Азара
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие