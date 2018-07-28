Максименко: Готов стать первым номером «Спартака», но решение за Каррерой

20-летний вратарь «Спартака»рассказал о дебюте в РПЛ в матче против(1:0).

«Мандража у меня не было, все спокойно. Мы всю неделю готовились вместе, я уже знал, как действовать. Главный тренер показывал все на тренировках.

Самуэль Жиго — очень опытный защитник. С ним комфортно играть, он очень спокоен. Подсказываем друг другу.

Да, морально уже готов к тому, чтобы стать первым номером "Спартака". Но решение — за главным тренером.

Пока Каррера ничего не сказал, мы обсудим все завтра, на тренировке.

Погода не усложнила жизнь, наоборот было приятно играть. Прохладненько, не душно. Вратари не любят дождь и скользкий мяч? Да не сказал бы!

Для команды это хорошо, мяч быстро ходит. А мы, вратари, подстроимся», — приводит слова голкипера «Спорт-Экспресс». 0