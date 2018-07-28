Комбаров: Мои функции на поле будут прежними

Защитник «Спартака»считает, что команда хорошо подготовилась к сезону.

«Считаю, мы плодотворно поработали на сборах. Много внимания уделяли тактике, физике. На мой взгляд, функционально готовы хорошо. Практически все контрольные матчи выиграли. Это, конечно, вселяет оптимизм.

Мои функции на поле? Кардинально ничего не поменяется.

На сборе в Австрии практически не было тренировок в спортзале? Зато хватало силовых занятий на свежем воздухе. Грубо говоря, из спортзала все перенеслось на улицу. То есть, суть не поменялась.

Много игровых упражнений появилось. Набирали форму через матчи, а не через бег. Это, конечно, приятно», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс». 0