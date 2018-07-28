«Спартак» не позволил ничего создать «Оренбургу», заявил Каррера

Главный тренер «Спартака»прокомментировал победу над(1:0) в 1-м туре РПЛ.

Единственный мяч забил новичков команды защитник Самуэль Жиго. В составе «Спартака» также дебютировал хавбек Александр Ташаев.

С первых минут в составе красно-белых вышли 20-летние Александр Максименко и Александр Ломовицкий.

«Ранний гол не повлиял на этот матч. "Оренбург" продолжил играть в обороне, а мы не находили пространства.

У нас были моменты, мы не смогли их реализовать, но и не позволили ничего создать сопернику.

Дебютанты провели хороший матч, будто бы они давно играют в стартовом составе. Выпустил Ташаева, чтобы воспользоваться его скоростью на фланге.

Счет 1-0? Я всегда говорю, что буду доволен, если мы сыграем 30 матчей с подобным счетом», — сказал Каррера в эфире канала «Матч Премьер».

Во втором туре «Спартак» ждёт гостевое дерби с «Локомотивом» (4 августа), «Оренбург» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» (5 августа). 0