Карпин очень комфортно себя чувствует в Ростове-на-Дону

Главный тренер «Ростова»рассказал о своей жизни в Ростове-на-Дону.

«Не могу сказать, что чем-то удивлен в Ростове-на-Дону. Очень комфортно себя чувствую в спокойном, тихом городе.

Не надо тратить по полтора часа на переезд из одного места в другое. Поэтому в Ростове меня все устраивает.

А футбольный город или нефутбольный… То, что в городе любят футбол, я почувствовал. Подходят и желают всего наилучшего, чтобы все получилось. Очень доброжелательные и радушно настроенные люди.

Везде и на каждом углу раки и пиво... Такого стереотипа у меня нет. То, что водите какие-то не такие, — тоже нет.

Все великолепно, все нравится, но единственное — не могу понять людей, которые паркуются в третьем ряду, хотя там нельзя и в первом парковаться. Это, наверное, где-то раздражает. Это создает заторы и пробки, когда люди паркуются, где хотят. Это даже после Москвы немного неожиданно», — приводит слова Карпина официальный сайт клуба. 0