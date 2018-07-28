«Милан» договорился об аренде Игуаина

«Милан» договорился с «Ювентусом» об условиях перехода аргентинского форварда

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Речь идет о годичной аренде за 15 миллионов евро с обязательством выкупа, сообщает Football Italia.

Отмечается, что Игуаин не хочет терять зарплату в размере 7,5 миллионов евро в год, ведь «россонери» предлагают ему меньший оклад.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов предложить аргентинцу четырехлетний контракт.

В ближайшие дни его брат и агент Николас прибудет в Италию для оформления перехода.

«Ювентус» заплатил «Наполи» за Игуаина 90 миллионов евро. За два года аргентинец провел в составе туринцев 105 матчей и забил 55 голов. 0