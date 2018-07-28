«Милан» договорился об аренде Игуаина

Гонсало Игуаин
corrieredellosport.it
Речь идет о годичной аренде за 15 миллионов евро с обязательством выкупа, сообщает Football Italia.
Отмечается, что Игуаин не хочет терять зарплату в размере 7,5 миллионов евро в год, ведь «россонери» предлагают ему меньший оклад.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов предложить аргентинцу четырехлетний контракт.
В ближайшие дни его брат и агент Николас прибудет в Италию для оформления перехода.
«Ювентус» заплатил «Наполи» за Игуаина 90 миллионов евро. За два года аргентинец провел в составе туринцев 105 матчей и забил 55 голов. 0