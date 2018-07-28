СМИ: «Реал» отказался от приобретения от Азара

Руководство «Реала» отказалось от идеи приобретения полузащитника «Челси», сообщает AS.

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По данным издания, тренерский штаб во главе с Хуленом Лопетеги в новом сезоне решил сделать ставку на Иско.

Лопетеги доверял Иско место в составе еще в сборной Испании, поэтому не сомневается, что хавбек может стать одним из основных действующих лиц на поле.

Кроме того, на решение по Азару повлиял Марко Асенсио, ради которого клуб ранее отказался от Хамеса Родригеса.

Если бы состав «Реала» пополнил бы бельгиец, то развитие Асенсио замедлилось бы, и он не получил бы достаточно игровых минут. 0