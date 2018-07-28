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    «Оренбург» пропустил нелепый гол, признался Федотов

    Оренбург Спартак РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов считает, что его команда проиграла «Спартаку» (0:1) в 1-м туре премьер-лиги из-за нелепого гола.

    Владимир Федотов
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    «Пропустили нелепый гол. В такой ситуации нужно было сыграть проще, выбить кулаком мяч за линию штрафной и спокойно занять позиции в обороне.

    В целом по игре — оборонялись, терпели, ждали свои шансы. Были острые моменты, один из которых в конце матча могли реализовать, когда Афонин с 11-метровой отметки умудрился попасть в соперника.

    Знали, что будет делать "Спартак", были к этому готовы. Дальние удары с тех позиций, откуда они наносились, можно забивать, но редко. В остальном в оборонительном плане выглядели прилично.

    Евгений Фролов с нами был в прошлом сезоне и не дал повода усомниться в своих качествах.

    Про Довбню знали. Но сегодня никаких претензий к вратарю, кроме этой досадной ошибки, у меня нет.

    Он играл надежно и уверенно. Все остальное снял. Особенно удар Зе Луиша после стандарта — там был очень симпатичный сейв.

    К сожалению, за этот период мы провели сборы в усеченном режиме. Ждали усиления, но пока не получилось.

    Надеемся, что появится свежая кровь в опорной зоне, в линии атаки. У нас там один Козлов, сегодня некем было усилить.

    С оптимизмом смотрим в будущее. Будем настраиваться на следующий матч и двигаться дальше», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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