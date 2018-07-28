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    «Александрия» — «Заря»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Александрия — Заря (28.07.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Александрия Заря
    В 17:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч «Александрия» — «Заря».

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    Последний матч между собой: «Заря» — «Александрия» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Заря»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Александрия» — «Заря». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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