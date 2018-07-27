Верратти: Не мог представить, что окажусь в одной команде с Буффоном

Полузащитникподелился эмоциями от трансфера

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«Если бы кто-то сказал мне, что буду играть в одном клубе с Джиджи, то я не поверил бы. Мне комфортно в Париже, а у Буффона не было никаких проблем в Турине. Даже не мог представить, что мы окажемся в одной команде», — приводит слова Верратти официальный сайт ПСЖ.

«Джиджи — потрясающий человек, с правильным менталитетом. Он всегда старается помочь партнерам по команде. Мне нравится проводить время с Буффоном, поскольку у него хорошее чувство юмора. Очень рад, что он перебрался в ПСЖ», — добавил полузащитник.

Напомним, Буффон подписал контракт с ПСЖ по схеме «1+1». 0