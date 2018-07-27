ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах сравнял счет в матчеРепетиция борьбы за чемпионство. «Ливерпуль» огорчил Гвардиолу
  • 08:40
    • Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики
  • 07:33
    • Моуринью готов отпустить Дармиана
  • 07:24
    • Экс-тренер сборной Бразилии возглавил «Палмейрас»
  • 01:16
    • Бердыев: Для меня явный фаворит РПЛ — «Зенит»
  • 00:54
    • «Барселона» видит в Миньоле сменщика тер Штегена
    Все новости спорта

    Новый стадион «Тоттенхэма» получил название

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Календарь АПЛ
    «Тоттенхэм» объявил о том, что новый стадион клуба будет называться «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», сообщает официальный сайт «шпор».

    Новый стадион «Тоттенхэма» получил название
    Новый стадион «Тоттенхэма» получил название
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    При этом буква «А» в слове «Stadium» выполнена в виде стрелки, указывающей на север, что символизирует расположение одноименного района на севере Лондона.

    Новый дом «шпор» обошелся им в сумму около миллиарда фунтов, что сделает его самым дорогим в Европе. Вмещать арена будет 62 062 человека.

    «Тоттенхэм» проведет свою первую игру на арене 15 сентября с «Ливерпулем» в рамках пятого тура Премьер-лиги.

    Первый домашний матч сезона с «Фулхэмом», который состоится 18 августа, «лилейно-белые» сыграет на стадионе «Уэмбли». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • От Ампаду до Хадсона-Одои: четверка потенциальных любимчиков Сарри
  • 25/07/2018 в 20:04
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — ЦСКА
  • 1.61
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Локо» защиту титула с победы в Суперкубке?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Сможет ли Эмери насолить своей бывшей команде?
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1,64
    •
  • Что принесет стартовая игра нового сезона?
  • «Урал» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 1,94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Каллум Хадсон-Одои Футбол От Ампаду до Хадсона-Одои: четверка потенциальных любимчиков СарриСостав «Челси» в новом сезоне должен немного омолодиться 25/07/2018 в 20:040
  • 09:01
    • Мондрагора перешел из «Ювентуса» в «Удинезе»
  • 08:14
    • «Челси» требует у «Милана» 70 млн евро за Морату
  • 08:00
    • Моуринью: Узнал, что Марсьяль поехал во Францию, только когда он сам сказал
    Неймар. Кадр из игры Игры FIFA 19: топ-5 особенностейНовые черты «лица» продолжения известного футбольного симулятора 25/07/2018 в 12:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Солигорск победит, Брест и Минск — нет
  • 8,36
    •
  • 10:08
    • Вратарь «Бернли» травмировал плечо в матче Лиги Европы
  • 09:52
    • Новый стадион «Тоттенхэма» получил название
  • 09:46
    • Кобелев считает, что матч за Суперкубок России нужно было отменить
    Юрген Клопп Футбол На разгрузку. С кем попрощается «Ливерпуль» и КлоппРассмотрим список футболистов, которые могут покинуть «Ливерпуль» в нынешнее межсезонье 25/07/2018 в 11:380
  • 07:50
    • «Лацио» рассмотрит только «сумасшедшие предложения» по Милинковичу-Савичу
  • 07:04
    • Кудряшов пропустит матч «Рубина» с «Краснодаром»
  • 09:39
    • Экс-хавбек «Урала» перешел в «Томь»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие