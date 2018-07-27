«Тоттенхэм» объявил о том, что новый стадион клуба будет называться, сообщает официальный сайт «шпор».

Новый стадион «Тоттенхэма» получил название twitter.com/SpursOfficial 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

При этом буква «А» в слове «Stadium» выполнена в виде стрелки, указывающей на север, что символизирует расположение одноименного района на севере Лондона.

Новый дом «шпор» обошелся им в сумму около миллиарда фунтов, что сделает его самым дорогим в Европе. Вмещать арена будет 62 062 человека.

«Тоттенхэм» проведет свою первую игру на арене 15 сентября с «Ливерпулем» в рамках пятого тура Премьер-лиги.

Первый домашний матч сезона с «Фулхэмом», который состоится 18 августа, «лилейно-белые» сыграет на стадионе «Уэмбли». 0