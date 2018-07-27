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    Слуцкий: Удовлетворён ничьей с «Вииторулом»

    Лига Европы
    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал гостевую ничью с «Вииторулом» (2:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий
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    По ходу игры голландская команда проигрывала со счётом 0:2, но смогла отыграться.

    «Первый гол был забит после контратаки в результате ошибки центральных защитников. Так же мы пропустили и второй мяч. "Витесс" допустил две тактические ошибки.

    Однако у нас новая команда и сочетание защитников, поэтому понимаю, что иногда у нас могут возникать проблемы. Игрокам нужно лучше узнать друг друга.

    Конечно, до игры я бы не согласился на такой результат. Но команда сыграла храбро и смогла отыграться после того, как проигрывала со счётом 0:2.

    Мы создали много хороших моментов и проявили характер. Так что я удовлетворён. Уверен, что в ответном домашнем матче мы сыграем намного лучше», — цитирует Слуцкого Voetbal International. 0

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