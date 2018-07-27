«Севилья» разгромила «Уйпешт» в Лиге Европы

В составе победителей забитые мяч на свой счёт записали Хесус Навас, Пабло Сарабия, Франко Васкес и Виссам Бен-Йеддер, который реализовал пенальти.
С 31-й минуты гости играли в меньшинстве — удален был защитник «Уйпешта» Бранко Паулевич.
Ответный матч в Венгрии «Уйпешт» и «Севилья» проведут 2 августа.
Лига Европы — 2018/2019. 2-й отборочный раунд
«Севилья» (Испания) — «Уйпешт» (Венгрия) — 4:0 (3:0)
Голы: Хесус Навас, 7 (1:0). Бен Йеддер, 32 — с пенальти (2:0). Сарабия, 44 (3:0). Васкес, 90+2 (4:0)«Севилья» (Испания): Вацлик, Каррису, Пареха, Эскудеро, Арана (Борха Лассо, 77), Хесус Навас (Коршья, 58), Сарабия (Пехиньо, 69), Васкес, Меса, Бен Йеддер, НолитоПредупреждение: Пареха, 62Удаление: Паулевич (Уйпешт), 31