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    Семак рассчитывает на усиление состава

    Зенит РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от старта нового сезона Премьер-лиги.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Думаю, чемпионат еще не начался и изначально "Зенит" всегда является одним из фаворитов по многих причинам. Есть и другие команды, которые каждые сезон борются за первое место. Что касается Курбана Бекиевича, то всегда приятно слышать добрые слова от мэтра нашего тренерского цеха.

    Но это прогнозы, а прогнозы дело неблагодарное. Мы со своей стороны должны работать и выполнять свою работу на сто процентов. То, что мы можем, должны делать. А дальше — посмотрим, как будут развиваться события на футбольном поле. Думаю, в последние годы не было сезонов, в которых победа в чемпионате давалась бы какому-то клубу легко.

    Сборники сейчас в разном состоянии: кому-то легче, кому-то сложнее. Сейчас как раз занимаемся тем, чтобы у всех функциональное состояние было хорошим для того, чтобы играть и помогать нашей команде.

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    С новичками пока нет определенности. Все вопросы по поводу нашей трансферной политики лучше, наверное, адресовать нашему руководству. Я, как тренер, считаю, что ротация и усиление состава абсолютно не помешают. Моя задача — работать с ребятами, а если будет возможность усилиться, то ни один тренер от нее не откажется. Но пока нет никаких новостей», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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