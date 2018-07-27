Семак рассчитывает на усиление состава

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от старта нового сезона Премьер-лиги.

«Думаю, чемпионат еще не начался и изначально "Зенит" всегда является одним из фаворитов по многих причинам. Есть и другие команды, которые каждые сезон борются за первое место. Что касается Курбана Бекиевича, то всегда приятно слышать добрые слова от мэтра нашего тренерского цеха.

Но это прогнозы, а прогнозы дело неблагодарное. Мы со своей стороны должны работать и выполнять свою работу на сто процентов. То, что мы можем, должны делать. А дальше — посмотрим, как будут развиваться события на футбольном поле. Думаю, в последние годы не было сезонов, в которых победа в чемпионате давалась бы какому-то клубу легко.

Сборники сейчас в разном состоянии: кому-то легче, кому-то сложнее. Сейчас как раз занимаемся тем, чтобы у всех функциональное состояние было хорошим для того, чтобы играть и помогать нашей команде.

Что касается травмированных, то у Ерохина достаточно серьезное повреждение и он продолжает лечиться. То же касается Жиркова, который после игр за национальную сборную, к сожалению, в ближайшем будущем не поможет нам. С ними же работает Терентьев. Более сложная ситуация у Кокорина и Мамманы. Они восстанавливаются в плановом режиме после очень серьезных травм. Есть вопрос сейчас по Джорджевичу. Должны отталкиваться и от лимита на легионеров при составлении заявочного листа, поэтому пока еще есть вопросы. Остальные все готовы.

С новичками пока нет определенности. Все вопросы по поводу нашей трансферной политики лучше, наверное, адресовать нашему руководству. Я, как тренер, считаю, что ротация и усиление состава абсолютно не помешают. Моя задача — работать с ребятами, а если будет возможность усилиться, то ни один тренер от нее не откажется. Но пока нет никаких новостей», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0