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    Экс-тренер сборной Бразилии возглавил «Палмейрас»

    Латинская Америка Трансферы
    Бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари возглавил «Палмейрас».

    Луис Фелипе Сколари
    Луис Фелипе Сколари
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    Контракт подписан до 2020 года, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

    На этом посту 69-летний Сколари сменил Рожера Машадо, который был уволен в среду после поражения от «Флуминенсе» (0:1) в 15-м туре чемпионата Бразилии. На данный момент «вердао» занимают седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Фламенго» на восемь очков.

    Сколари возглавлял сборную Бразилии с 2001 по 2002 год, а также с 2012 по 2014-й.

    Это третий приход Сколари в «Палмейрас». Ранее он тренировал «вердао» с 1997 по 2000 год, а также с 2010 по 2012-й.

    Последним клубом специалиста был китайский «Гуанчжоу Эвергранд», который он покинул в 2017 году. 0

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