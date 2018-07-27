Моуринью: Узнал, что Марсьяль поехал во Францию, только когда он сам сказал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»сообщил, что нападающийуехал во Францию, где у футболиста родился сын.

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«Я узнал, что Марсьяль поехал во Францию, только тогда, когда он сам мне сказал. Это было два-три дня назад.

Если у человека есть личные причины, он анализирует ситуацию и ведет себя так, как считает правильным. В этом случае он во второй раз стал отцом, он посчитал очень важным поехать домой, ни у кого не было права его останавливать», — сказал Моуринью в интервью ESPN.

Английский клуб продолжает подготовку к следующему сезону и в настоящее время находится на сборе в США, где проводит матчи в рамках International Champions Cup.

По информации Sky Sports, Марсьяль дал понять представителям «Юнайтед», что намерен уйти. В его услугах заинтересованы «Челси», «Бавария» и дортмундская «Боруссия». 0