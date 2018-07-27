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    Моуринью: От «Ливерпуля» в этом году будут требовать побед

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал высокую активность «Ливерпуля» на трансферном рынке в этом году.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    «Я думаю, если у вас есть деньги, если вы тратите их с умом, то это лучше, чем просто держать их в банке.

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    • Проблема заключается в том, что инвестиции должны быть правильными. Мне кажется, "Ливерпуль" отлично справился с этой задачей.

    Каждый из их новичков является качественным игроком. Я рад за них. Но в этом сезоне, возможно, СМИ наконец-то будут требовать от них побед.

    Траты "Ливерпуля", сделанные в течение года, могут стать рекордными в истории АПЛ.

    Учитывая это, а также то, что они играли в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне, будет справедливо требовать от них побед», — приводит слова Моуринью ESPN. 0

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