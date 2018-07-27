Моуринью: От «Ливерпуля» в этом году будут требовать побед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал высокую активность «Ливерпуля» на трансферном рынке в этом году.

«Я думаю, если у вас есть деньги, если вы тратите их с умом, то это лучше, чем просто держать их в банке.

Проблема заключается в том, что инвестиции должны быть правильными. Мне кажется, "Ливерпуль" отлично справился с этой задачей.

Каждый из их новичков является качественным игроком. Я рад за них. Но в этом сезоне, возможно, СМИ наконец-то будут требовать от них побед.

Траты "Ливерпуля", сделанные в течение года, могут стать рекордными в истории АПЛ.

Учитывая это, а также то, что они играли в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне, будет справедливо требовать от них побед», — приводит слова Моуринью ESPN. 0