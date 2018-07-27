«Барселона» видит в Миньоле сменщика тер Штегена

Голкипер «Ливерпуля»может стать игроком, утверждает The Sun.

30-летний бельгиец хочет покинуть мерсисайдский клуб в связи с переходом из «Ромы» вратаря Алиссона.

Сообщается, что Миньоле рассматривается «Барселоной» в качестве потенциальной замены голкиперу Ясперу Силлессену. Голландец недоволен небольшим количеством игрового времени и намерен сменить клуб.

Помимо Миньоле, чемпионы Испании рассматривают кандидатуры Куна Кастельса из «Вольфсбурга» и Янна Зоммера из «Боруссии» (Мёнхенгладбах).

В минувшем сезоне Миньоле провел 22 матча в составе «Ливерпуля» и пропустил 30 голов. 0