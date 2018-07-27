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    «Милан» оставит Гаттузо на посту главного тренера

    Милан Серия A Футбол Италии Трансферы Календарь Серии А
    Дженнаро Гаттузо продолжит тренировать «Милан» в новом сезоне. Об этом сообщил новый спортивный директор клуба Леонардо.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо
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    Ранее появилась информация, что «россонери» заинтересованы в услугах Антонио Конте.

    «У нас с руководством совпадают точки зрения — Гаттузо останется тренером, другие варианты никогда не обсуждались. Мы не вели переговоров с Конте и даже не думали о смене наставника.

    На трансферном рынке мы будем вести себя так, чтобы соблюдать правила финансового fair play. Никаких сумасшедших сделок не ждите, будут только мудрые расходы.

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