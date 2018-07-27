«Милан» оставит Гаттузо на посту главного тренера

продолжит тренировать «Милан» в новом сезоне. Об этом сообщил новый спортивный директор клуба

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Ранее появилась информация, что «россонери» заинтересованы в услугах Антонио Конте.

«У нас с руководством совпадают точки зрения — Гаттузо останется тренером, другие варианты никогда не обсуждались. Мы не вели переговоров с Конте и даже не думали о смене наставника.

На трансферном рынке мы будем вести себя так, чтобы соблюдать правила финансового fair play. Никаких сумасшедших сделок не ждите, будут только мудрые расходы.

Что касается Леонардо Бонуччи, то он действительно хочет вернуться в "Ювентус". Если это будет возможно, то мы поможем ему, но никаких обязанностей на себя не берем», — приводит слова Леонардо Gazzetta dello Sport. 0