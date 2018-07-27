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    Головин обратился к болельщикам после трансфера в «Монако»

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    Полузащитник сборной России Александр Головин обратился к болельщикам ЦСКА в связи с переходом в «Монако».

    Александр Головин
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    «Когда в 17 лет я переезжал из Калтана в Москву, невозможно было вообразить, что предстоящие годы получатся настолько насыщенными. Уехав из дома, я прошёл тяжёлый период адаптации, но затем моя карьера шла только по нарастающей. "Армейская" школа, золото юношеского чемпионата Европы, молодёжная, а затем и основная команды ПФК ЦСКА, чемпионство, вызов на Евро-2016 и четвертьфинал чемпионата мира.

    За годы в ПФК ЦСКА я состоялся как игрок и безмерно благодарен красно-синим. Клуб поверил в меня и осуществил мечту маленького сибирского мальчика, который грезил большим футболом.

    Грустно оставлять команду, ставшую родной, но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб. Благодарен болельщикам за поддержку — энергетика красно-синих трибун просто потрясает! Надеюсь, что вы с пониманием отнесётесь к моему решению сделать следующий шаг в своей карьере в такой непростой для клуба период.

    Сегодня я перехожу в "Монако", но частичка меня навсегда останется здесь. Верю, что обновлённая команда даст вам много поводов для гордости, а я буду болеть за ПФК ЦСКА и радоваться успехам красно-синих», — цитирует новичка французского клуба пресс-служба ЦСКА. 0

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