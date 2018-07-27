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    Глушаков: Если меня выбрали капитаном — значит, уважают

    Спартак РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что капитана команды выбирали тайным голосованием, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    «Перед началом нового сезона Массимо Каррера решил провести тайное голосование. И очень приятно, что ребята выбрали меня. Значит, уважают. Наша команда — это не просто коллектив, это одно целое, семья. Поэтому такое признание очень ценно», — сказал Глушаков, которого цитирует Sport24.ru.

    «Мы много тренировались, чтобы играть как можно лучше. Скоро отборочные матчи Лиги чемпионов, и очень важно пробиться в групповой турнир. Но сначала — чемпионат, старт в котором покажет, как мы подготовились. Говорить заранее, что готовы уже на 100 или 200 процентов, было бы сейчас глупо. Главное, что с мотивацией у нас полный порядок», — отметил полузащитник.

    Напомним, Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. 0

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