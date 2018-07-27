Глушаков: Если меня выбрали капитаном — значит, уважают

Полузащитникрассказал, что капитана команды выбирали тайным голосованием, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Перед началом нового сезона Массимо Каррера решил провести тайное голосование. И очень приятно, что ребята выбрали меня. Значит, уважают. Наша команда — это не просто коллектив, это одно целое, семья. Поэтому такое признание очень ценно», — сказал Глушаков, которого цитирует Sport24.ru.

«Мы много тренировались, чтобы играть как можно лучше. Скоро отборочные матчи Лиги чемпионов, и очень важно пробиться в групповой турнир. Но сначала — чемпионат, старт в котором покажет, как мы подготовились. Говорить заранее, что готовы уже на 100 или 200 процентов, было бы сейчас глупо. Главное, что с мотивацией у нас полный порядок», — отметил полузащитник.

Напомним, Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. 0