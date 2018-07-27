Фернандес не хочет уходить из ЦСКА

Генеральный директорзаявил, чтоне хочет покидать «армейцев», несмотря на интерес со стороны ряда клубов.

«Предложения есть. Но мы не ставим перед собой задачу во чтобы то ни стало продать Марио. Конечно, в футболе никогда не говори "никогда". Но, насколько мне известно, сейчас Фернандес не хочет никуда уходить. Так что говорить о его возможном переходе преждевременно.

Хотя, как я уже сказал, есть и предложения, и интерес. Что, в принципе, не удивительно, учитывая, как он провел чемпионат мира», — сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. 0