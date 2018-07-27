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    Фернандес не хочет уходить из ЦСКА

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Марио Фернандес не хочет покидать «армейцев», несмотря на интерес со стороны ряда клубов.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес
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    «Предложения есть. Но мы не ставим перед собой задачу во чтобы то ни стало продать Марио. Конечно, в футболе никогда не говори "никогда". Но, насколько мне известно, сейчас Фернандес не хочет никуда уходить. Так что говорить о его возможном переходе преждевременно.

    Хотя, как я уже сказал, есть и предложения, и интерес. Что, в принципе, не удивительно, учитывая, как он провел чемпионат мира», — сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. 0

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