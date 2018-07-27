Минское «Динамо» Гуренко обыграло ДАК в Лиге Европы

Минскоев первом матче 2-го тура квалификации Лиги Европы победилона выезде со счетом 3:1.

Белорусским клубом руководит экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко, а в его составе вышли бывший игрок московского «Динамо» и «Мордовии» Игорь Шитов, а также экс-хавбек «Кубани» Максим Жавнерчик.

Победитель этого противостояния в третьем раунде встретится с «Зенитом».

Лига Европы — 2018/2019. 2-й отборочный раунд ДАК (Словакия) — «Динамо» (Белоруссия) — 1:3 (1:1) Голы: Бегунов, 24 (0:1). Пачинда, 45 — с пенальти (1:1). Макась, 77 (1:2). Николич, 90+4 (1:3)

Пражская «Спарта» уступила сербскому «Спартаку» из Суботицы в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

За пражан сыграли экс-хавбек «Ростова» Гелор Канга и бывший полузащитник «Краснодара» Михайло Ристич.