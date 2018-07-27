«Челси» лидирует в борьбе за Бернарда

Бывший полузащитник «Шахтера»получил предложения от 12 клубов, пишет Globo Esporte.

В настоящее время в борьбе за 25-летнего бразильца лидирует «Челси».

На Бернарда также претендуют «Монако», «Бенфика», «Вест Хэм», «Лестер», «Вольфсбург» и бразильские «Палмейрас» с «Гремио», но Бернард намерен остаться в Европе.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» предложила Бернарду подписной бонус в размере 8,5 миллиона евро и зарплату 2,3 миллиона в год. «Вест Хэм», по информации O Jogo, выдвинул иной вариант. Лондонский клуб готов перечислить игроку подписной бонус в размере 7 миллионов евро, а его зарплата в Англии будет составлять 4 миллиона в год.

В прошедшем сезоне Бернард забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 29 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. 0