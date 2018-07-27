Бердыев: Были бы деньги, «Рубин» предложил бы Нобоа и Попову приличные условия

Главный тренер «Рубина»подвёл итоги сборов, а также поделился ожиданиями от сезона-2018/19.

«Есть удовлетворение от проделанной работы, но у нас только к концу второго сбора появились очертания состава.

Цаллагов сейчас у нас на просмотре. Не знаю, как с "Зенитом" урегулируем вопрос его перехода. Присоединилась также группа игроков, с которыми мы подписали контракты.

Доволен ли я новичками? Безусловно, есть удовлетворение, что эти ребята пришли. Другое дело, что функциональное состояние у всех разное, поэтому в тренировочный процесс нужно будет вводить существенные корректировки. Но всё будем решать по ходу.

Ожидания от предстоящего сезона? Вы сложный вопрос задаёте. Нельзя предвидеть ничего: ни финансовые условия, ни тех игроков, которых мы пытаемся приобрести, в аренду или бесплатно.

Собираем с миру по нитке. Но надеемся на более высокий результат, чем в прошлом сезоне», — сказал Бердыев в интервью A href='http://www.rubin-kazan.ru/' class=link target='_blank'>клубной пресс-службе.

Наставник казанского клуба отметил также, что клуб не сможет заменить полузащитников Кристиана Нобоа и Ивелина Попова, которые этим летом вернулись в «Зенит» и «Спартак» соответственно.

«Вы сами прекрасно понимаете, что таких игроков заменить невозможно. Их купить невозможно. Были бы деньги, мы бы Попову предложили достаточно приличные условия, Кристиану — тоже.

Но их заменить невозможно. Где-то за счёт коллективных действий, но личности заменить невозможно. Это самое сложное — заменить интеллектуально сильного игрока. Практически невозможно.

Вот Домингеса невозможно заменить, Нобоа — тоже», — сказал Бердыев. 0