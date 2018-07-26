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    «Витесс» Слуцкого сыграл вничью в матче ЛЕ с «Виторулом»

    Лига Европы
    В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы румынский «Вииторул» на своем поле сыграл вничью с голландским «Витессом» со счётом 2:2.

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    В составе хозяев дубль оформил Денис Дрэгуш, поразивший ворота соперника на 44-й и 49-й минутах.

    Во втором тайме голландцы, которых возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сумели отыграться — голы забили Тим Матавж на 54-й минуте и Брайан Линссен на 72-й минуте.

    Отметим, что «Вииторул» играл в меньшинстве с 79-й минуты — красную карточку получил полузащитник Андрей Артян, который вышел на замену шестью минутами ранее.

    Лига Европы — 2018/2019. 2-й отборочный раунд
    «Вииторул» (Румыния) — «Витесс» (Голландия) — 2:2 (1:0)
    Голы: Дрэгуш, 44 (1:0). Дрэгуш, 49 (2:0). Матавж, 54 (2:1). Линссен, 72 (2:2)«Вииторул»: Кожокару, Лима (Лукин, 73), Цыру, Младен, де Нойер, Аким, Бэлуцэ, Вынэ, Хаджи, Дрэгуш (Артян, 73), Мэцан (Ури, 30)«Витесс»: Эдуарду, Караваев, Теландер, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беренс, Фор (Беро, 84), Сереро, Брюнс (Гонг, 68), Линссен, МатавжПредупреждения: Фор, 38. де Нойер, 59Удаление: Артян, 79

    В другом матче, который проходил параллельно, армянский «Пюник» под руководством российского специалиста Андрея Талалаева на выезде проиграл казахстанскому «Тоболу» — 1:2.

    Хозяева открыли счет на 49-й минуте — отличился Максим Федин. А на 80-й минуте Азат Нургалиев удвоил преимущество казахстанского клуба.

    На 90-й минуте российский форвард «Пюника» Руслан Корян отквитал один мяч. 0

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