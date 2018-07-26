«Витесс» Слуцкого сыграл вничью в матче ЛЕ с «Виторулом»

В составе хозяев дубль оформил Денис Дрэгуш, поразивший ворота соперника на 44-й и 49-й минутах.
Во втором тайме голландцы, которых возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сумели отыграться — голы забили Тим Матавж на 54-й минуте и Брайан Линссен на 72-й минуте.
Отметим, что «Вииторул» играл в меньшинстве с 79-й минуты — красную карточку получил полузащитник Андрей Артян, который вышел на замену шестью минутами ранее.
В другом матче, который проходил параллельно, армянский «Пюник» под руководством российского специалиста Андрея Талалаева на выезде проиграл казахстанскому «Тоболу» — 1:2.
Хозяева открыли счет на 49-й минуте — отличился Максим Федин. А на 80-й минуте Азат Нургалиев удвоил преимущество казахстанского клуба.
На 90-й минуте российский форвард «Пюника» Руслан Корян отквитал один мяч. 0