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    Система VAR будет использована на девяти матчах в России

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    В предстоящем сезоне система видеопомощника судьи (VAR) будет использована на девяти матчах РПЛ и Кубка России.

    В России начнется внедрение VAR
    В России начнется внедрение VAR
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    Об этом сообщил генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев.

    «Мы планомерно работаем над этим, мы готовим арбитров которые будут выполнять функцию видеопомощников. В наших планах система VAR будет введена в 9 матчах стартовавшего сезона. Это полуфинал и финал кубка России, а также стыковые матчи РПЛ», — цитирует Алаева «Чемпионат».

    Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Краснодар» и «Спартак» выразили желание использовать VAR за свой счет. 0

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