Система VAR будет использована на девяти матчах в России

В предстоящем сезонебудет использована на девяти матчах

В России начнется внедрение VAR fifa.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Об этом сообщил генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев.

«Мы планомерно работаем над этим, мы готовим арбитров которые будут выполнять функцию видеопомощников. В наших планах система VAR будет введена в 9 матчах стартовавшего сезона. Это полуфинал и финал кубка России, а также стыковые матчи РПЛ», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Краснодар» и «Спартак» выразили желание использовать VAR за свой счет. 0