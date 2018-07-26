Система VAR будет использована на девяти матчах в России

В России начнется внедрение VAR
fifa.com
Об этом сообщил генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев.
«Мы планомерно работаем над этим, мы готовим арбитров которые будут выполнять функцию видеопомощников. В наших планах система VAR будет введена в 9 матчах стартовавшего сезона. Это полуфинал и финал кубка России, а также стыковые матчи РПЛ», — цитирует Алаева «Чемпионат».
Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Краснодар» и «Спартак» выразили желание использовать VAR за свой счет. 0