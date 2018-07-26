«Рубин» планирует расстаться с некоторыми высокооплачиваемыми игроками

Генеральный директори главный тренер командырассказали о финансовом положении дел в клубе. По их словам, казанцы пытаются собрать добротную команду с небольшими по меркам РФПЛ зарплатами игроков.

«Не секрет, что у нас есть проблема с фэйр-плей, которая появилась не сейчас. Она тянется с 2014 года. Тогда по результатам проверки УЕФА по соблюдением правил финансового фэйр-плей нам дали три года отсрочки для исправления нарушений. Все руководители клуба, а их за это время было немало, пытались эти нарушения устранить, у всех были свои планы и пути решения данной проблемы, но это действительно сложная задача, решить полностью ее не удалось. Нарушения остались — и было вынесено решение о наказании.

Теперь мы ждем решения второй палаты, и они уже будут думать, как нас наказать. Мы будем бороться за то, чтобы нас просто оштрафовали. Потому что мы очень многое сделали к новому сезону. Мы реально уменьшили платежную ведомость, существенно сократили бюджет. И мы продолжаем эту работу, меняем зарплаты игроков. Мы постараемся расстаться с некоторыми высокооплачиваемыми футболистами и оптимизировать затраты.

Мы пытаемся собрать добротную команду с небольшими по меркам РФПЛ зарплатами игроков. И у нас пока это неплохо получается. Например, играет перспективный Коновалов, а зарплата у него в 70 раз меньше, чем у Янна М'Вила. Также активно пытаемся брать игроков в аренду — Байрамян, Полоз», — цитирует Сайманова «Бизнес Online». 0