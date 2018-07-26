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    Навас сравнил «Рубин» с семьей

    Рубин РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Испанский защитник Сесар Навас, продливший контракт с «Рубином» на один год, заявил, что казанский футбольный клуб для него как семья.

    Сесар Навас
    Сесар Навас
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    «Я очень счастлив продолжить выступление за "Рубин". Приятно, что я смогу играть здесь еще один сезон. Для меня "Рубин" как семья.

    В свою очередь я и моя семья довольны решением остаться в Казани, мы чувствуем поддержку болельщиков. Мы рады подписанию нового контракта», — приводит слова Наваса пресс-служба клуба.

    Генеральный директор клуба Рустем Сайманов подчеркнул, что испанец является легендой «Рубина».

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    • «Сесар Навас — это легенда клуба наряду с нашими известными игроками, которых в этом году чествовали. Сесар, к счастью, еще в хорошей форме, и мы возлагаем на него надежды.

    Это тот человек, который нужен для команды, для клуба. Мы рады, что он согласился продолжить карьеру у нас», — заявил Сайманов. 0

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