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    «Реал» продлит контракт с Навасом

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    Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с голкипером команды Кейлором Навасом, сообщает AS.

    Кейлор Навас
    Кейлор Навас
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    По информации источника, «сливочные» подпишут новое соглашение с 31-летним костариканцем до 2022 года, несмотря на то, что в ближайшее время к команде может присоединиться Тибо Куртуа из «Челси».

    Переговоры с Навасом стартовали еще до начала чемпионата мира в России, но затем игрок выступал на мундиале, после чего отправился в отпуск.

    Напомним, действующий контракт голкипера рассчитан до 2020 года.

    В сезоне 2017/18 Навас провел 44 матча за «Реал», пропустив 49 голов. 0

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