«Реал» продлит контракт с Навасом

Мадридскийнамерен продлить контракт с голкипером команды, сообщает AS.

Кейлор Навас managingmadrid.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

По информации источника, «сливочные» подпишут новое соглашение с 31-летним костариканцем до 2022 года, несмотря на то, что в ближайшее время к команде может присоединиться Тибо Куртуа из «Челси».

Переговоры с Навасом стартовали еще до начала чемпионата мира в России, но затем игрок выступал на мундиале, после чего отправился в отпуск.

Напомним, действующий контракт голкипера рассчитан до 2020 года.

В сезоне 2017/18 Навас провел 44 матча за «Реал», пропустив 49 голов. 0