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    Ханни хотел бы выиграть титул со «Спартаком»

    Спартак РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о том, насколько привык к России, а также поделился планами на новый сезон.

    Софьян Ханни
    Софьян Ханни
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    «Я прожил в Москве чуть больше четырех месяцев. Это отличный город, здесь хорошие люди. Мне все очень нравится. Никаких проблем нет. Живу в доме недалеко от нашей базы в Тарасовке, у меня есть водитель.

    Российская и бельгийская лиги похожи. Я не так много матчей пока сыграл в Премьер-лиге, к тому же, среди них не было игр с топ-командами — ЦСКА, "Зенитом", "Локомотивом"… Так что оценивать детально тяжело.

    Сейчас начнется новый сезон, и посмотрим. Не могу дождаться, чтобы выйти на поле в матче против лидеров чемпионата. Пока могу сказать, что в российской лиге много борьбы. Особенно команды стараются, играя против нас.

    В прошлом сезоне два гола и две передачи за семь матчей — неплохо, да. Но я знаю, что способен на гораздо большее. И покажу это. Также я расстроен, что играл не так много, но даже полученное игровое время нужно было использовать лучше.

    Я привык играть постоянно по 90 минут, здесь же нужно было либо выходить на замену, либо уступать место партнерам. Понимаю, что я был новичком, но принять это было непросто. Уверен, я способен гораздо сильнее помогать "Спартаку" своими голами и передачами.

    Я никогда не ставлю целей по голам. В первую очередь, нужно выиграть титул. Когда я пришел в "Спартак", первой моей целью было играть. Играть как можно больше, чтобы понять уровень лиги и стать одним из лучших ее футболистов. Вторая цель — своей игрой помогать команде побеждать и завоевывать титулы. А вот когда выиграем титул, тогда и будем разбираться, кто там сколько забил, отдал и так далее», — рассказал Ханни в интервью Sport24. 0

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