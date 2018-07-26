Гончаренко доволен состоянием «сборников»

Главный тренер ЦСКАвыразил удовлетворение физическим состоянием футболистов, вернувшихся в расположение команды из сборной России после чемпионата мира.

«Сборники все в отличном состоянии: Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев. Никаких вопросов нет.

Что касается восстановления Васина, Макарова и Кучаева, то их возвращение в строй тяжело прогнозировать. Динамика достаточно хорошая, ближе всех к восстановлению, наверное, Кучаев.

Если говорить о приобретении Ахметова, то он знает многих ребят из нашей команды, поэтому тепло приняли. Мы ждем, что он нам будет приносить пользу, как и другие новички», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт». 0