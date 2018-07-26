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    Гончаренко доволен состоянием «сборников»

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил удовлетворение физическим состоянием футболистов, вернувшихся в расположение команды из сборной России после чемпионата мира.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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    «Сборники все в отличном состоянии: Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев. Никаких вопросов нет.

    Что касается восстановления Васина, Макарова и Кучаева, то их возвращение в строй тяжело прогнозировать. Динамика достаточно хорошая, ближе всех к восстановлению, наверное, Кучаев.

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