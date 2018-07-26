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    Черчесов рад переходу Головина в «Монако»

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими мыслями по поводу того, что полузащитник ЦСКА Александр Головин в ближайшее время станет игроком «Монако».

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    Ранее стало известно, что 22-летний россиянин подпишет с клубом Лиги 1 пятилетний контракт.

    «Каждый из нас где-то начинал, Саша Головин в их числе. Я рад за него, что он показал такой прогресс, когда-то попал в хорошую команду ЦСКА.

    Он играет определенную и важную роль в нашей сборной, я рад, что он сделал этот непростой шаг, надеюсь, что он воспользуется своим шансом.

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    • Это опять же, звонок для других европейских клубов, что на российских футболистов можно рассчитывать», — цитирует Черчесова ТАСС. 0

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