Черчесов рад переходу Головина в «Монако»

Главный тренер сборной Россииподелился своими мыслями по поводу того, что полузащитник ЦСКАв ближайшее время станет игроком «Монако».

Ранее стало известно, что 22-летний россиянин подпишет с клубом Лиги 1 пятилетний контракт.

«Каждый из нас где-то начинал, Саша Головин в их числе. Я рад за него, что он показал такой прогресс, когда-то попал в хорошую команду ЦСКА.

Он играет определенную и важную роль в нашей сборной, я рад, что он сделал этот непростой шаг, надеюсь, что он воспользуется своим шансом.

Это опять же, звонок для других европейских клубов, что на российских футболистов можно рассчитывать», — цитирует Черчесова ТАСС. 0