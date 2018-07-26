Бердыев: «Зенит» — фаворит сезона, причём явный

Главный тренерподелился мыслями о предстоящем сезоне Российской Премьер-лиги, который стартует 28 июля.

«"Зенит" — фаворит сезона, причём явный. Если он еще вернет Денисова. Нобоа и Денисов — это будет лучшая пара полузащитников. У меня есть ощущение, что "Зенит" с большим отрывом от всех закончит сезон.

Я Семака сразу поздравил, и из поколения молодых российских тренеров он самый сильный. В Семака я верю, если ему не будут мешать. Он понимает, куда идти. Потенциал у него очень большой. Думаю, что руководству клуба и болельщикам нужно проявить терпение и поддержку», — заявил Бердыев «Бизнес Online».

Напомним, открывать чемпионат будут «Урал» и «Анжи» в Екатеринбурге. 0