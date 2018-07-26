Арустамян: ЦСКА приобретёт несколько футболистов до закрытия трансферного окна

Телекомментаторрассказал о трансферных планах московского ЦСКА.

«Я думаю, что ЦСКА ещё приобретёт несколько футболистов до закрытия трансферного окна. Впереди новый сезон, плюс будет минимум шесть матчей в Лиге чемпионов.

Я слышал, что "армейцы" ведут работу на иностранном рынке. У ЦСКА есть также несколько целей и на российском трансферном рынке, но пока об этом говорить рано», — приводит слова Арустамяна «Спорт FM».

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «армейцев» и национальной команды России Александр Головин перейдёт в «Монако».

Завтра, 26 июля, ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. 0