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    Арустамян: ЦСКА приобретёт несколько футболистов до закрытия трансферного окна

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    Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах московского ЦСКА.

    Нобель Арустамян
    Нобель Арустамян
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    «Я думаю, что ЦСКА ещё приобретёт несколько футболистов до закрытия трансферного окна. Впереди новый сезон, плюс будет минимум шесть матчей в Лиге чемпионов.

    Я слышал, что "армейцы" ведут работу на иностранном рынке. У ЦСКА есть также несколько целей и на российском трансферном рынке, но пока об этом говорить рано», — приводит слова Арустамяна «Спорт FM».

    Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «армейцев» и национальной команды России Александр Головин перейдёт в «Монако».

    Завтра, 26 июля, ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. 0

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