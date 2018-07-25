Бразильский журналист: Витиньо купил квартиру в моем доме

Бразильский журналистподелился информацией о слухах вокруг перехода нападающего ЦСКАво

Ранее в бразильской прессе говорилось, что «Фламенго» предлагает за Витиньо около 10 млн евро.

«Я заранее узнал о соглашении, потому что Витиньо будет жить рядом со мной.

За это спасибо Криштиану, который работает в моём доме. Он сказал мне, что Витиньо только что купил там квартиру.

Это отличный футболист для бразильской лиги, а выступление за "Фламенго" — это гарантия финансовой и спортивной стабильности», — приводит слова Сормани «Чемпионат».

В минувшем сезоне РПЛ форвард провёл 30 матчей, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. 0