Васильев: ЦСКА оказался прав, решив не продавать Головина до ЧМ-2018

Вице-президент «Монако»заявил что полузащитник ЦСКАпринял правильное решение, сделав свой выбор в пользу «монегасков».

Россиянин 26 июля пройдет медосмотр в Монако, по результатам которого подпишет пятилетний контракт.

«Мы объясняли Александру, что, если у него всё получится в "Монако", через 2-3 года он сам сможет выбрать себе любой клуб, в котором захочет играть.

Если же сделать такой шаг в карьере слишком рано, можно отбросить себя назад, как это случалось с другими игроками в топовых клубы.

Очень важно в спортивной карьере сделать всё поступательно и в соответствии с собственной готовностью и готовностью клуба тебя принять.

Это очень сложное решение, и нормально, что у Александра были сомнения. Я очень рад, что он принял правильное решение», — сказал Васильев в беседе «Чемпионатом».

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Васильев сообщил, что цена на Головина значительно выросла после выступления игрока на ЧМ-2018.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составит 30 миллионов евро. Россиянин станет третьим в списке самых дорогих приобретений в истории «Монако».

«Переговоры проходили тяжело. Мы ещё задолго до чемпионата мира проявили интерес к Александру и сделали первое предложение, как, впрочем, и другие клубы.

Один из руководителей "Ювентуса" ещё в мае сказал мне, что для них переход Головина в их клуб — вопрос решённый.

Но ЦСКА принял единственно верное, на мой взгляд, решение не продавать игрока до чемпионата мира.

В общем-то они оказались правы: в результате отличного выступления цена значительно выросла», — сказал Васильев.

Переход Головина станет самым дорогим трансфером в истории с участием российских футболистов. До этого рекорд принадлежал еще одному экс-армейцу — за Юрия Жиркова «Челси» в 2009 году заплатил красно-синим 21 миллион евро. 0