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    Васильев: ЦСКА оказался прав, решив не продавать Головина до ЧМ-2018

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    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил что полузащитник ЦСКА Александр Головин принял правильное решение, сделав свой выбор в пользу «монегасков».

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Россиянин 26 июля пройдет медосмотр в Монако, по результатам которого подпишет пятилетний контракт.

    «Мы объясняли Александру, что, если у него всё получится в "Монако", через 2-3 года он сам сможет выбрать себе любой клуб, в котором захочет играть.

    Если же сделать такой шаг в карьере слишком рано, можно отбросить себя назад, как это случалось с другими игроками в топовых клубы.

    Очень важно в спортивной карьере сделать всё поступательно и в соответствии с собственной готовностью и готовностью клуба тебя принять.

    Это очень сложное решение, и нормально, что у Александра были сомнения. Я очень рад, что он принял правильное решение», — сказал Васильев в беседе «Чемпионатом».

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    Васильев сообщил, что цена на Головина значительно выросла после выступления игрока на ЧМ-2018.

    Сумма трансфера, по информации СМИ, составит 30 миллионов евро. Россиянин станет третьим в списке самых дорогих приобретений в истории «Монако».

    «Переговоры проходили тяжело. Мы ещё задолго до чемпионата мира проявили интерес к Александру и сделали первое предложение, как, впрочем, и другие клубы.

    Один из руководителей "Ювентуса" ещё в мае сказал мне, что для них переход Головина в их клуб — вопрос решённый.

    Но ЦСКА принял единственно верное, на мой взгляд, решение не продавать игрока до чемпионата мира.

    В общем-то они оказались правы: в результате отличного выступления цена значительно выросла», — сказал Васильев.

    Переход Головина станет самым дорогим трансфером в истории с участием российских футболистов. До этого рекорд принадлежал еще одному экс-армейцу — за Юрия Жиркова «Челси» в 2009 году заплатил красно-синим 21 миллион евро. 0

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