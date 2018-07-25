Слуцкий: У «Вииторула» небольшое преимущество над «Витессом»

Главный тренер «Витесса»поделился ожиданиями от матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы против

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Россиянин возглавил голландский клуб этим летом, игра с подопечными Георге Хаджи станет для него первой официальной у руля команды.

«Это очень приятное и интересное время. Предсезонный турнир, товарищеские матчи — это одно, официальный матч — это другое.

Мы стартуем в Лиге Европы и чемпионате Голландии. Для меня и команды — это серьезное испытание, но надеюсь, что мы готовы, но посмотрим завтра.

Нам играть с сильной командой. У "Вииторула" хороший баланс опытных и молодых игроков. У них есть несколько очень классных футболистов, таких, как Хаджи. Посмотрим, насколько мы готовы.

Я знаю о сопернике все. Они играют по схеме 3-4-3, они провели три официальных матча. Два — против клуба из Люксембурга в Лиге Европы и один — первый матч в чемпионате Румынии. У них небольшое преимущество, ведь мы не играли официальных матчей.

У них есть сильные футболисты, они применяют "тики-таку", стиль "Барселоны". Много коротких пасов, много владения мячом.

Георги Хаджи — очень-очень известный в прошлом игрок. У него есть философия игры, завтра будет непростой матч.

Конечно, у нас есть план на игру. Мы знаем сильные и слабые стороны соперника. Каждая команда имеет сильные и слабые стороны. Мы постараемся использовать их слабости, скрыть наши и проявить наши сильные стороны.

Жду первого официального матча, конечно, это очень захватывающее время для меня. Первый матч с "Витессом", сразу Лига Европы, выездной матч. Я очень мотивирован на завтра», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба. 0