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    Моуринью хотел бы приобрести еще нескольких игроков

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился трансферными планами.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    «Первая реальность, которую мы должны принять, заключается в том, что наш уровень не соответствует стандартам "Ливерпуля" или "Челси". Нам нужно подписать еще нескольких игроков и сохранить наших звезд, чтобы бороться за титул.

    Если вы посмотрите на игроков, которых "Челси" и "Ливерпуль" используют в предсезонной подготовке, вы увидите разницу. Это же касается и "Арсенала". "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" находятся в ситуации, подобной нашей», — приводит слова Моуринью Marca.

    Ранее этим летом в «МЮ» перешли вратарь Ли Грант, защитник Диогу Далот и полузащитник Фред. 0

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