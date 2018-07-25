Моуринью хотел бы приобрести еще нескольких игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился трансферными планами.

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«Первая реальность, которую мы должны принять, заключается в том, что наш уровень не соответствует стандартам "Ливерпуля" или "Челси". Нам нужно подписать еще нескольких игроков и сохранить наших звезд, чтобы бороться за титул.

Если вы посмотрите на игроков, которых "Челси" и "Ливерпуль" используют в предсезонной подготовке, вы увидите разницу. Это же касается и "Арсенала". "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" находятся в ситуации, подобной нашей», — приводит слова Моуринью Marca.

Ранее этим летом в «МЮ» перешли вратарь Ли Грант, защитник Диогу Далот и полузащитник Фред. 0