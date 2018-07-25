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    Дзюба может стать лидером «Зенита», считает Кобелев

    Зенит РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Известный российский тренер Андрей Кобелев оценил состав «Зенита» и шансы команды в новом сезоне.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «У "Зенита" перебор — 30 человек, причём такая разношёрстная компания, начиная от Паредеса и заканчивая Оздоевым.

    Заболотный, Дзюба… У клуба была обширная сфера интересов в последние два года, поэтому там полная неразбериха. Перед Семаком стоит сложная задача.

    Многие играли на ЧМ, команда готовится к сезону. Нету, Эрнани и Мак принадлежат клубу, проходят предсезонку.

    У них такие контракты сумасшедшие, что вряд ли они сами захотят куда-то уйти, только если в аренду. Все хотят играть в "Зените".

    Семак даёт такую возможность, разбирается с составом. В любом случае, "Зенит" будет избавляться от части футболистов, 5-6 человек точно уйдут.

    Дзюба может стать лидером "Зенита". А почему нет? Если верить в него, доверять, он отвечает хорошей игрой. Семак его хорошо знает и должен найти ключи.

    Сборная играла в идеальный футбол для Дзюбы. "Зенит" будет играть по-другому, но любая команда в позиционном нападении вынуждена атаковать через фланги. Значит, будут передачи в штрафную, а это хлеб Дзюбы.

    Главная задача "Зенита" в этом сезоне — победа в чемпионате, а не удачное выступление в Лиге Европы», — сказал Кобелев в интервью Sportbox. 0

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