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    «Реал» заинтересован в подписании Кавани

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    Мадридский «Реал» намерен подписать форварда ПСЖ Эдинсона Кавании, передает AS.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани
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    По данным источника, уругвайский футболист в настоящий момент доступен для трансфера, а испанский клуб видит в нем замену ушедшему в «Ювентус» Криштиану Роналду.

    31-летний игрок забил 40 мячей в 48 матчах в прошлом сезоне за парижан, а также ярко выступил на чемпионате мира—2018 в России, где забил три мяча в четырех встречах.

    Руководство «Реала» обсуждает возможность перехода, в то время как владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не исключает возможности продажи Кавани.

    Уругваец выступает за французскую команду с 2013 когда, когда перешел из «Наполи». 0

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