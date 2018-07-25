«Реал» заинтересован в подписании Кавани

намерен подписать форварда, передает AS.

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По данным источника, уругвайский футболист в настоящий момент доступен для трансфера, а испанский клуб видит в нем замену ушедшему в «Ювентус» Криштиану Роналду.

31-летний игрок забил 40 мячей в 48 матчах в прошлом сезоне за парижан, а также ярко выступил на чемпионате мира—2018 в России, где забил три мяча в четырех встречах.

Руководство «Реала» обсуждает возможность перехода, в то время как владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не исключает возможности продажи Кавани.

Уругваец выступает за французскую команду с 2013 когда, когда перешел из «Наполи». 0