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    Головин стремился играть в хороший футбол, и он туда попал, заявил Гришин

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    Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал переход хавбека армейского клуба Александра Головина в «Монако».

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    «Надо поздравить мальчика: он достиг своей цели. Саша стремился играть в хороший футбол, и он туда попал.

    Единственное — за границей другой менталитет, у него могут возникнуть сложности из-за языкового барьера и в бытовых вещах. Но, думаю, научится. Он на поле всё доказал и правильно сделал, что уехал.

    Хорошо, что Головин выбрал "Монако". У нас ведь не рабовладельческий строй, его не силой туда затянули.

    Саша наверняка знал, какие клубы его приглашают. Значит, "Монако" предложил условия лучше, чем "Ювентус" и "Челси".

    Никто не знает, сможет ли Головин повторить судьбу Мбаппе. Футбол — такая игра, в которой можно получить травму и закончить уже завтра.

    Сейчас остаётся поздравить Александра и пожелать ему удачи», — сказал Гришин в беседе с «Чемпионатом». 0

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