Головин стремился играть в хороший футбол, и он туда попал, заявил Гришин

Бывший полузащитник ЦСКАпрокомментировал переход хавбека армейского клуба

«Надо поздравить мальчика: он достиг своей цели. Саша стремился играть в хороший футбол, и он туда попал.

Единственное — за границей другой менталитет, у него могут возникнуть сложности из-за языкового барьера и в бытовых вещах. Но, думаю, научится. Он на поле всё доказал и правильно сделал, что уехал.

Хорошо, что Головин выбрал "Монако". У нас ведь не рабовладельческий строй, его не силой туда затянули.

Саша наверняка знал, какие клубы его приглашают. Значит, "Монако" предложил условия лучше, чем "Ювентус" и "Челси".

Никто не знает, сможет ли Головин повторить судьбу Мбаппе. Футбол — такая игра, в которой можно получить травму и закончить уже завтра.

Сейчас остаётся поздравить Александра и пожелать ему удачи», — сказал Гришин в беседе с «Чемпионатом». 0