Газзаев: В «Монако» Головин сможет адаптироваться к игре в Европе

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поддержал решение Александра Головина перейти из армейского клуба в «Монако».

Хавбек национальной команды подпишет пятилетний контракт с монегасками. Сума трансфера составляет 30 миллионов евро.

«Головин выбрал "Монако", и это не самый плохой вариант.

За последние годы из "Монако" вышло очень большое количество молодых игроков, а это говорит о том, что в этом клубе умеют работать с молодежью.

И мы видим Мбаппе и многих других игроков, впоследствии переходящих уже в ведущие клубы Европы.

Я считаю, что это был абсолютно правильный выбор — старт с не самой сильной, скажем так, команды европейского уровня. В "Монако" Головин сможет адаптироваться к игре в Европе.

"Монако" — один из лучших клубов во Франции. Конечно, ПСЖ там стоит особняком, но "Монако" регулярно участвует в Лиге чемпионов, это тоже очень большой плюс для Головина.

Сейчас все зависит от него — как он себя проявит, как вольется в коллектив. Думаю, Саше также надо как можно быстрее учить французский язык, чтобы быстрее адаптироваться в клубе», — цитирует «Р-Спорт» Газзаева. 0