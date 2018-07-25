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    «Динамо К» — «Ворскла»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Динамо К — Ворскла (25.07.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев Ворскла
    В 19:00 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч «Динамо К» — «Ворскла».

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    Последний матч между собой: «Динамо К» — «Ворскла» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Динамо К»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Динамо К» — «Ворскла». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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