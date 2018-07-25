Богатейший человек Африки намерен приобрести «Арсенал»

Алико Данготе
standard.co.uk
Для начала нигерийский бизнесмен, вероятно, выкупит 30,04 процента акций у россиянина Алишера Усманова.
Ранее Усманов сообщил, что готов продать свои акции любому покупателю, кроме американского предпринимателя Стэна Кронке, доля которого в клубе составляет 67 процентов.
«Мы намерены взять управление "Арсеналом" с 2020 года. Даже если кто-то другой купит этот клуб, мы все равно продолжим следовать своему пути», — сказал Данготе.
Несколько лет назад нигериец уже интересовался «канонирами», но договориться о покупке клуба не смог. 0