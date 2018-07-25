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    Богатейший человек Африки намерен приобрести «Арсенал»

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    Богатейший человек Африки Алико Данготе, чье состояние оценивается в 10,6 миллиарда фунтов, заявил о желании завладеть мажоритарным пакетом акций лондонского «Арсенала», сообщает Evening Standard.

    Алико Данготе
    Алико Данготе
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    Для начала нигерийский бизнесмен, вероятно, выкупит 30,04 процента акций у россиянина Алишера Усманова.

    Ранее Усманов сообщил, что готов продать свои акции любому покупателю, кроме американского предпринимателя Стэна Кронке, доля которого в клубе составляет 67 процентов.

    «Мы намерены взять управление "Арсеналом" с 2020 года. Даже если кто-то другой купит этот клуб, мы все равно продолжим следовать своему пути», — сказал Данготе.

    Несколько лет назад нигериец уже интересовался «канонирами», но договориться о покупке клуба не смог. 0

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