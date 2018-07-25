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    Арустамян: Головин выбрал «Монако», хотя изначально настаивал на «Челси»

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    Телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин изначально хотел перейти в «Челси», но «Монако» в итоге смог убедить игрока в переходе в свой стан.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Ранее вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил, что Головин переходит в клуб с Лазурного берега.

  • Головин подпишет с «Монако» пятилетний контракт
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    • «Наконец сага по Головину подходит к концу. Игрок и ЦСКА сделали выбор в пользу "Монако".

    Но тут даже скорее решение Головина, хотя изначально игрок настаивал на Англии и "Челси" и, например, не горел желанием принимать июньское предложение "Ювентуса".

    Но в последнее время ситуация резко изменилась — "Монако" был очень настойчив и в личных беседах с игроком, и в целом гарантируя место в основе и развитие игрока.

    Сумма трансфера в районе 30 млн евро, но детали ещё уточняются.

    Завтра в первой половине дня все стороны должны все подписать и завтра же Головин отправится на медосмотр, но должен будет в субботу вернуться, так как сборная России во главе с тренером идёт в Кремль на приём к Президенту России.

    НО! Помни историю про бразильца Малкома! Которая Барселона "украла" практически из самолёта, который летел в Рим», — написал Арустамян в своём канале в Telegram.

    Ранее «Чемпионату» стало известно, что Головин 26 июля подпишет контракт с «Монако», после того как пройдёт медосмотр. 0

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