Арустамян: Головин выбрал «Монако», хотя изначально настаивал на «Челси»

Телекомментаторзаявил, что полузащитник ЦСКАизначально хотел перейти в, нов итоге смог убедить игрока в переходе в свой стан.

Ранее вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил, что Головин переходит в клуб с Лазурного берега.

«Наконец сага по Головину подходит к концу. Игрок и ЦСКА сделали выбор в пользу "Монако".

Но тут даже скорее решение Головина, хотя изначально игрок настаивал на Англии и "Челси" и, например, не горел желанием принимать июньское предложение "Ювентуса".

Но в последнее время ситуация резко изменилась — "Монако" был очень настойчив и в личных беседах с игроком, и в целом гарантируя место в основе и развитие игрока.

Сумма трансфера в районе 30 млн евро, но детали ещё уточняются.

Завтра в первой половине дня все стороны должны все подписать и завтра же Головин отправится на медосмотр, но должен будет в субботу вернуться, так как сборная России во главе с тренером идёт в Кремль на приём к Президенту России.

НО! Помни историю про бразильца Малкома! Которая Барселона "украла" практически из самолёта, который летел в Рим», — написал Арустамян в своём канале в Telegram.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Головин 26 июля подпишет контракт с «Монако», после того как пройдёт медосмотр. 0