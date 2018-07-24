Янбаев покинул «Краснодар»

официально объявил об уходе из клуба защитника

«24 июля 2018 года ФК "Краснодар" и защитник Ренат Янбаев расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон.

Футболист пополнил ряды чёрно-зелёных в статусе свободного агента прошлым летом. В минувшем сезоне он принял участие в трёх официальных матчах, не отметившись в них результативными действиями.

ФК "Краснодар" желает Ренату Янбаеву успехов в дальнейшей спортивной карьере», — говорится в сообщении пресс-службы краснодарцев.

34-летний футболист начинал взрослую карьеру в ЦСКА. Также в его активе 12 матчей за сборную России. 0